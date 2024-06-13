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Происшествия

На Иссык-Куле учитель избил семиклассника. Комментарий милиции

Заявление по поводу избиения семиклассника поступило в УВД Тонского района 12 июня. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, в селе Калкагар Тонского района 33-летний школьный учитель со своим братом побили ученика седьмого класса. Инцидент произошел 11 июня примерно в 20.00. Изначально между двумя школьниками произошла драка, а их друг Ильгиз их разнял. Позже дядя побитого мальчика, он же учитель, вызвал на улицу Ильгиза, где избил его. Семиклассника госпитализировали.

В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области рассказали, что с заявлением обратилась мать подростка, которая просила принять меры в отношении односельчанина, беспричинно избившего ее 14-летнего сына. Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Тонского района. Опрашивают свидетелей избиения. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых инциденту будет дана юридическая оценка.

В свою очередь в Министерстве образования и науки пояснили 24.kg, что по факту Тонским районным управлением образования проводится проверка. Подробности будут предоставлены позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296619/
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