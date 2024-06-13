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В Чуйской области закрыли еще одно незаконно работавшее медресе

Пресечена деятельность незаконно работавшего религиозного учебного заведения в селе Васильевка Чуйской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, учреждение работало без учетной регистрации в уполномоченном органе по делам религий.

«ГКНБ инициировал комплексную проверку деятельности медресе. Выявлен ряд нарушений законодательства в сферах религии и образования. Также зафиксированы нарушения архитектурно-строительных и санитарно-гигиенических норм. Медресе открыл гражданин Дж.У. в 2022 году. На момент проверки в нем обучались 33 подростка, конкретной учебной программы не было. Материалы зарегистрированы в ЖУИ, начата доследственная проверка. Медресе опечатано, ученики переданы родителям», — говорится в сообщении.

В госкомитете отмечают, что в последние годы среди населения популяризируются религиозные лагеря для детей во время летних каникул. Пользуясь этим, последователи различных нетрадиционных религиозных течений незаконно организовывают сомнительные учебные центры и лагеря. В ведомстве рекомендуют родителям при выборе религиозных учебных заведений предварительно проверить законность их функционирования.

Напомним, в начале июня в Раззакове Лейлекского района ГКНБ совместно с Госкомиссией по делам религий приостановил деятельность религиозного учебного центра «Ан-Нисаа», который работал подпольно. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/296591/
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