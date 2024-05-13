Контрабанду крупной партии телефонов пресекли в Баткенской области

В Баткенской области пограничники пресекли несколько фактов провоза контрабандного груза на более чем 14 миллионов 600 тысяч сомов. Об этом сообщило управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

По его данным, 11 мая пограничники Лейлекского пограничного отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ остановили автомашину Mercedes-Benz Sprinter c девятью быками.

Фото Пограничной службы ГКНБ КР

У граждан Кыргызстана — водителя и пассажира отсутствовали соответствующие документы на скот. По предварительным данным, общая стоимость животных составила около 1 миллиона 60 тысяч сомов.

12 мая в селе Достук Лейлекского района задержана автомашина марки Mercedes-Benz Sprinter. В ходе досмотра под передними сиденьями автомашины были обнаружены тайники.

Низ сидений по бокам был закрыт фанерой, а внутри спрятаны сотовые телефоны. У перевозчика отсутствовали разрешительные документы на провоз товара.

Смартфоны марки Tecno Spark количеством 1 тысяча 361 штука были произведены в Китае в 2024 году. Стоимость их оценивается в 13 миллионов 600 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов все задержанные и контрабандные грузы переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.