Лжесотрудник ГКНБ задержан при получении взятки в Джалал-Абаде

В Джалал-Абаде задержан специалист городского водоканала, который представлялся сотрудником ГКНБ и вымогал деньги у предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР.

По его данным, лжесотрудника ГКНБ поймали с поличным при получении 20 тысяч сомов.

«Мужчина вымогал деньги у предпринимателя за якобы выявленные нарушения в принадлежащем ему обменном пункте. Факт зарегистрирован по статье «Вымогательство» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ГКНБ», — говорится в сообщении.

Главное управление ГКНБ по Джалал-Абадской области призывает жителей региона сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны преступных элементов по следующему номеру: 0995012210.