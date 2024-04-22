В городе Раззакове пятеро школьников угнали «Жигули»

В Лейлекском районе по подозрению в угоне авто задержаны пятеро школьников. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Баткенской области.

«68-летний житель города Раззакова заявил, что в ночь на 20 марта 2024 года неизвестные угнали автомобиль марки ВАЗ-2107, припаркованный у его дома. Факт зарегистрирован по статье 211 «Угон автомототранспорта» УК КР», — говорится в сообщении.

Оперативниками Лейлекского УВД задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались школьники, проживающие в городе Сулукте. Им по 15-16 лет. Проводятся следственные мероприятия.