Задержан находившийся в розыске подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

По данным ведомства, 24 марта 2023 года в милицию с заявлением обратился гражданин Б.Б. с просьбой принять меры в отношении гражданина А.М. Позже выяснилось, что он же 20 февраля 2023 года обманом под предлогом строительства частного дома завладел $12,8 тысячи. После потратил их на свои нужды.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время устанавливается причастность к совершению аналогичных фактов преступлений.