14:57
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Происшествия

Обещал отправить в США и взял за это $28 тысяч. В Бишкеке задержан подозреваемый

Правоохранители задержали 33-летнего Р.Д. по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, 26 марта с заявлением обратился мужчина, который просил принять меры в отношении двух граждан.

«По словам заявителя, двое мужчин обещали помочь ему с отправкой в США и взяли с него за это $28 тысяч 400, после чего не выходили на связь», — отметили в УВД.

Факт зарегистрировали по статье «Мошенничество» УК КР. Задержан 33-летний Р.Д., которого водворили в СИЗО-1 на два месяца. Второго подозреваемого ищут.

Кроме того, милиционеры устанавливают причастность задержанного и его подельника к другим аналогичным преступлениям. Если кто-либо пострадал от рук подозреваемых, правоохранители просят сообщить по следующим номерам: 0703686883, 0700717515, 0707775557 или 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292223/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области задержали еще одного захватчика сельскохозяйственной земли
Обещал привезти машины из России на $45 тысяч. В Бишкеке задержан мошенник
В Сокулуке пастух обманом завладел крупным рогатым скотом на 250 тысяч сомов
Дастан Бекешев интересуется, как чиновники борются с онлайн-мошенничеством
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве
Мошенники обманули жителя города Ош почти на 2 миллиона сомов
Торговые рынки «Макиш» и «Бугу» в Караколе передали государству
В Кызыл-Кие женщина обманула торговцев на 600 тысяч сомов. Ее задержали
В Бишкеке задержан мошенник. Обманом завладел квартирой
В Балыкчи задержана мошенница. Продавала позолоченную медь под видом золота
Популярные новости
В&nbsp;Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и&nbsp;коллеги В Сузаке 54-летнюю учительницу избили родители и коллеги
Задержан экс-замглавы Службы антимонополии. Призывал к&nbsp;массовым беспорядкам Задержан экс-замглавы Службы антимонополии. Призывал к массовым беспорядкам
Обвиняемого в&nbsp;подрыве машины экс-сотрудника СБУ в&nbsp;Москве задержали в&nbsp;Кыргызстане Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане
При передаче взятки в&nbsp;$25 тысяч задержан адвокат При передаче взятки в $25 тысяч задержан адвокат
Бизнес
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
22 апреля, понедельник
14:46
Обещал отправить в США и взял за это $28 тысяч. В Бишкеке задержан подозреваемый Обещал отправить в США и взял за это $28 тысяч. В Бишке...
14:40
Великобритания увеличит инвестиции в Центральную Азию и Монголию
14:38
В Кыргызстан сегодня прибудет министр иностранных дел Великобритании
14:36
Селевые потоки на юге Кыргызстана. Глава МЧС прокомментировал ситуацию
14:33
Нет техники безопасности. Бишкекчане жалуются на компанию «Аалам строй»