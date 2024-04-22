Правоохранители задержали 33-летнего Р.Д. по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

По данным милиции, 26 марта с заявлением обратился мужчина, который просил принять меры в отношении двух граждан.

«По словам заявителя, двое мужчин обещали помочь ему с отправкой в США и взяли с него за это $28 тысяч 400, после чего не выходили на связь», — отметили в УВД.

Факт зарегистрировали по статье «Мошенничество» УК КР. Задержан 33-летний Р.Д., которого водворили в СИЗО-1 на два месяца. Второго подозреваемого ищут.

Кроме того, милиционеры устанавливают причастность задержанного и его подельника к другим аналогичным преступлениям. Если кто-либо пострадал от рук подозреваемых, правоохранители просят сообщить по следующим номерам: 0703686883, 0700717515, 0707775557 или 102.