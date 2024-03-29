22:20
USD 89.47
EUR 96.56
RUB 0.97
Происшествия

Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину

Девятый обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» частично признал вину. Об этом журналистам сообщила его адвокат Маргарита Хорева.

ТАСС
Фото ТАСС

Басманный суд Москвы сегодня арестовал девятого фигуранта дела о теракте 24-летнего уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои.

Как и все остальные фигуранты, он обвиняется по статье о теракте. Ему грозит пожизненное заключение.

Известно, что через три дня после теракта мужчину арестовали на 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве. В постановлении говорилось, что 23 марта он отказался предъявить документы и стал «вести себя вызывающе», когда его остановили «при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Накануне СК РФ сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте. По данным следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290299/
просмотров: 889
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в Москве. Стало известно имя девятого подозреваемого
Теракт в Москве. Кыргызстанец Ислам Халилов награжден медалью мусульман России
Теракт в Москве. Награждены кыргызстанцы, участвовавшие в спасении людей
Делегация Кыргызстана посетила мемориал погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле»
Теракт в Москве. Задержан девятый подозреваемый — Следственный комитет России
Мигрантов призвали не поддаваться вербовке для участия в терактах в России
Теракт в Москве. Число погибших в «Крокус Сити Холле» возросло до 143 человек
В Москве кыргызстанец зарезал жену
Теракт в Москве. В «Крокус Сити Холле» погибли две кыргызстанки
Теракт в Москве. Задержанный Алишер Касимов не является гражданином Кыргызстана
Популярные новости
Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста Задержание Матраимовых. Стали известны подробности ареста
Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в&nbsp;выводе $1,5 миллиона Задержан глава управления Госстроя. Подозревается в выводе $1,5 миллиона
Теракт в&nbsp;&laquo;Крокус Сити Холле&raquo;. Стали известны подробности о&nbsp;подозреваемых Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
Райымбек Матраимов экстрадирован в&nbsp;Бишкек Райымбек Матраимов экстрадирован в Бишкек
Бизнес
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает Быть крупным экспортером. Как молодой предприниматель плантацию облепихи создает
2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта &laquo;Санарип Инсан&raquo; за&nbsp;два года 2,5 миллиона человек прослушали подкасты проекта «Санарип Инсан» за два года
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2023 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2023 год
29 марта, пятница
22:00
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городс...
21:45
Глава МИД Кыргызстана обсудил с Дипакадемией международную безопасность
21:28
Состояние 1 процента самых богатых американцев достигло $44,6 триллиона
21:04
Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: дожди