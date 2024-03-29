Теракт в Москве. Подозреваемый Назримад Лутфуллои частично признал свою вину

Девятый обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» частично признал вину. Об этом журналистам сообщила его адвокат Маргарита Хорева.

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Басманный суд Москвы сегодня арестовал девятого фигуранта дела о теракте 24-летнего уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои.

Как и все остальные фигуранты, он обвиняется по статье о теракте. Ему грозит пожизненное заключение.

Известно, что через три дня после теракта мужчину арестовали на 15 суток по административному делу о мелком хулиганстве. В постановлении говорилось, что 23 марта он отказался предъявить документы и стал «вести себя вызывающе», когда его остановили «при проверке лиц на причастность к совершению диверсионно-террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Накануне СК РФ сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о теракте. По данным следствия, он участвовал в схеме финансирования террористов.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор. Всего арестовано девять подозреваемых.