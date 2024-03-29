Сильный ветер. Пострадало 10 человек, повреждены 154 объекта

В Бишкеке и Чуйской области из-за сильного ветра пострадало 154 объекта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительной информации, пострадали 10 человек, повреждены 70 социальных объектов, 80 жилых домов, 4 хозяйственных строения.

В частности, в Бишкеке повреждено 66 объектов, из них 26 — социальные учреждения, 36 — жилые дома, 4 — хозяйственные строения.

В Чуйской области сорвало крыши 42 социальных объектов и 42 жилых домов, всего 84 объекта.

Местные службы гражданской обороны работают над устранением последствий стихийного бедствия, определением материальных затрат и принятием оперативных мер.

Напомним, вчера в столице был сильный ветер с порывами до 26 метров в секунду. В Бишкеке и Чуйской области объявлен режим ЧС.