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На кыргызско-таджикской границе утром произошло землетрясение

На кыргызско-таджикской границе сегодня утром произошло землетрясение, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

По его данным, подземные толчки силой 5 баллов зафиксированы в 9.47.

Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана, в 16 километрах к юго-востоку от кыргызских сел Кара-Тейит, в 15 километрах к югу от Карамыка, в 124 километрах к юго-востоку от Баткена.

Интенсивность землетрясения в КР составила: в селах Кара-Тейит, Карамык — 4 балла, Дароот-Коргон, Жар-Башы, Кулчу, Жаш-Тилек — 3 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289614/
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