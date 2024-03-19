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Происшествия

Землетрясение в Кыргызстане. Жертв и разрушений нет

Жертв и разрушений от землетрясения нет. Об этом сообщили в МЧС.

По предварительной информации Института сейсмологии, 19 марта на территории Кыргызстана в 21:05 по местному времени зарегистрировано землетрясение силой 4,5 балла по шкале МСК-64.

В селах Кашка-Суу, Таш-Добе Аламединского района Чуйской области землетрясение зарегистрировано силой 3 балла. В городе Бишкеке, селе Кун-Туу Сокулукского района, селе Арчалы, Арашан, Кой-Таш, Байтик, Таш-Булак, Алмалуу Аламединского района Чуйской области сила толчков составила 2,5 балла. (8 километров к юго-западу от села Кашка-Суу, 33 километров к юго-западу от города Бишкека).
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289477/
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