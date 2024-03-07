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В Оше задержан подозреваемый в участии в наркогруппировке с 968 граммами гашиша

Задержан член преступной наркогруппировки, занимающийся распространением наркотических средств на территории Оша. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД была получена оперативная информация о том, что некий мужчина продолжительное время занимается сбытом наркотических веществ на территории Оша и Ошской области.

Полученная информация была зарегистрирована в ЖУИ ОВД южной столицы. Подозреваемым является гражданин З.А., 1979 года рождения, проживающий в Оше, ранее судимый за тяжкое преступление. Он состоит на оперативном учете МВД как член наркогруппировки.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР проведены следственные мероприятия.

В доме подозреваемого в ходе обыска в складском помещении под шифоньером оперативники обнаружили сверток, обмотанный черным скотчем, внутри которого обнаружено вещество со специфическим запахом.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш» (чарс). Общий вес составляет 968 граммов.

Задержанный З.А. водворен в ИВС. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к данному преступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288559/
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