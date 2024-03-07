В Джети-Огузском районе мужчина хранил наркотики в курятнике

В Иссык-Кульской области задержан гражданин, причастный к незаконному обороту наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 47-летний житель Джети-Огузского района М.А. прятал в курятнике наркотики. В ходе обыска факт подтвердился — милиционеры нашли пакет с веществом темно-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Всего изъято 22 прессованных брикета с гашишем. Общий вес составил 1 килограмм 433 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье 283 (незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

Задержанный М.А. водворен в ИВС. Следствие продолжается.