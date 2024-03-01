Подача электроэнергии в Душанбе восстановлена

Авария в электросетях в Душанбе, в результате которой город был обесточен, произошла из-за перенагрузки подстанции, подача электроэнергии возобновлена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне РТ.

«Авария в электросетях в Душанбе, в результате которой город был обесточен с 11.10 до 13.54 местного времени (12.10 — 13.54 по Москве), произошла из-за перенагрузки подстанции, которая получает электроэнергию с Нурекской ГЭС», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за резкого похолодания увеличилось потребление электроэнергии с данного гидроузла, а уровень водохранилища резко упал. В столице Таджикистана перестал работать интернет, а мобильная связь работала с перебоями. Кроме того, в жилых и госпомещениях стали холодными батареи отопления.

На подстанции в Душанбе проведены срочные ремонтные работы, и через 2 часа 44 минуты подача электроэнергии была возобновлена, но до сих пор мобильная связь и интернет работают нестабильно.