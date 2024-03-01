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Происшествия

Обещал продать авто. Мошенник обманул девушку на 40 тысяч сомов

В Чуйской области задержан мошенник, отбывающий наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 14 ноября 2023 года в ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась гражданка А.З., 1992 года рождения, о принятии мер в отношении гражданина Р.Д., 1989 года рождения, который в «Лалафо» выставил объявление о продаже автомашины «Хонда Цивик» и, получив у нее предоплату в размере 40 тысяч сомов, скрылся.

Факт зарегистрировали в ОВД Панфиловского района. Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Установлен подозреваемый, им оказался гражданин А.Г., 1992 года рождения. В настоящее время он отбывает наказание в одном из учреждений Службы исполнения наказаний, расположенном в Чуйской области.

Проверяется причастность А.Г. к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288054/
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