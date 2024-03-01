В Душанбе полностью отключились электричество и отопление, не работает связь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Электроснабжение в столице Таджикистана пропало в 12.10 по Бишкеку, сразу стали холодными батареи. Горэлектросеть на звонки не отвечает, о причинах сбоев пока ничего не известно.

Сейчас в Душанбе -1 градус, идет снег.

Читатели «Азия-Плюс» сообщают об отсутствии света в Худжанде и других районах Согдийской области. В большинстве регионов страны в настоящее время нет электричества, но это может быть связано с введенным ранее энерголимитом.