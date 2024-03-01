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Происшествия

Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемые отрицают свою вину

Сегодня в Сокулукском районном суде состоялось заседание по уголовному делу об изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Индира Саутова.

Процесс проходил в закрытом режиме под председательством судьи Абдуразака Боронбаева.

«Меру пресечения сегодня не рассматривали, только допрос свидетелей. Опросили мать потерпевшего, отцов обвиняемого и второго мальчика, по делу которого прекращено производство. Все они отрицают вину, заявляют, что им навязывают преступление. На вопрос, почему ребенок говорит о насилии, отвечают, что они его как-то раз обидели», — отметила Индира Саутова.

По словам адвоката, сторона обвиняемого озвучивает информацию, не соответствующую действительности. Она напомнила, что в материалах дела есть другие доказательства, которые подтверждают причастность обвиняемых к преступлению.

Следующий судебный процесс назначен на 12 марта.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика несколько месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.

Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновлен.

Назначены экспертизы, которые подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки возбудили и довели до суда. Одному из обвиняемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде, с которой сторона потерпевших не согласна.

В отношении второго обвиняемого производство прекратили, так как на момент совершения преступления ему было 13,5 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288034/
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