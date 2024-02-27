19:34
USD 89.43
EUR 96.86
RUB 0.95
Происшествия

В Таласе с наркотиками задержали члена ОПГ

В Таласе задержали с наркотиками член организованной преступной группы. Об этом сообщило МВД.

По данным ведомства, в конце января стало известно, что некий мужчина по имени Темке хранит и занимается сбытом наркотических средств.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР

При проведении оперативно-разыскных мероприятий лицом по имени Темке оказался житель Таласской области гражданин К.К., 1978 года рождения.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружена и изъята марихуана.

Отмечается, что гражданин К.К. состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группы «Талас бригадасы».

Возбуждено уголовное дело. Проводятся дополнительные следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287736/
просмотров: 646
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы возмущены, что в соцсетях открыто рекламируют наркотики
В 2023 году зарегистрировано 425 преступлений с закладкой наркотиков
В Джалал-Абаде задержаны члены террористической организации
В Баткене сотрудник СБНОН помогал работе международного наркоканала
Житель Баткенской области задержан за хранение опиума
В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания»
В Баткенской области за хранение наркотиков задержали ранее судимого
У сержанта милиции ГУВД Бишкека нашли гашиш в особо крупном размере
В Баткене водитель скорой задержан за употребление наркотиков
В Бишкеке мужчина пытался продать более килограмма наркотиков
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мошенники обманывали по&nbsp;телефону пожилых людей. Их&nbsp;задержали В Бишкеке мошенники обманывали по телефону пожилых людей. Их задержали
В&nbsp;Бишкеке 20-летняя девушка выпрыгнула из&nbsp;окна и&nbsp;погибла В Бишкеке 20-летняя девушка выпрыгнула из окна и погибла
Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с&nbsp;пика Аксу в&nbsp;Лейлеке Российский альпинист Евгений Глазунов погиб при спуске с пика Аксу в Лейлеке
Задержание Камчыбека Жолдошбаева. Экс-депутата отправили в&nbsp;СИЗО Задержание Камчыбека Жолдошбаева. Экс-депутата отправили в СИЗО
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
27 февраля, вторник
19:30
Демонтаж гаражей, авиарейс в Ташкент, планы по озеленению. Новости Бишкека Демонтаж гаражей, авиарейс в Ташкент, планы по озеленен...
19:01
Жалобы на отключения света поступают из разных регионов Кыргызстана
18:46
Контрабанду почти на миллион сомов пытались вывезти из Кыргызстана в Узбекистан
18:30
Загрязнение воздуха. Бишкек остается в первой тройке мирового рейтинга
17:44
В Таласе с наркотиками задержали члена ОПГ