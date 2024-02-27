В Таласе с наркотиками задержали члена ОПГ

В Таласе задержали с наркотиками член организованной преступной группы. Об этом сообщило МВД.

По данным ведомства, в конце января стало известно, что некий мужчина по имени Темке хранит и занимается сбытом наркотических средств.

Фото пресс-службы МВД КР

При проведении оперативно-разыскных мероприятий лицом по имени Темке оказался житель Таласской области гражданин К.К., 1978 года рождения.

В ходе обыска в доме подозреваемого обнаружена и изъята марихуана.

Отмечается, что гражданин К.К. состоит на оперативном учете МВД как член организованной преступной группы «Талас бригадасы».

Возбуждено уголовное дело. Проводятся дополнительные следственные действия.