В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее данным, оперуполномоченные службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека и сотрудники департамента лекарственных средств и медицинских изделий провели профилактические беседы с заведующими и фармацевтами более 60 аптек столицы.
Фармацевтов призвали не допускать продажу лекарств, содержащих психотропные вещества, без назначения врача и рецептов и несовершеннолетним.
- Аптечная наркомания — стойкая психическая и физическая зависимость от лекарств, применяемых не по медицинскому назначению, а с целью достижения психоактивного эффекта.