В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, оперуполномоченные службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека и сотрудники департамента лекарственных средств и медицинских изделий провели профилактические беседы с заведующими и фармацевтами более 60 аптек столицы.

Фармацевтов призвали не допускать продажу лекарств, содержащих психотропные вещества, без назначения врача и рецептов и несовершеннолетним.