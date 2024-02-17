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В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания»

В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания». Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, оперуполномоченные службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека и сотрудники департамента лекарственных средств и медицинских изделий провели профилактические беседы с заведующими и фармацевтами более 60 аптек столицы.

Фармацевтов призвали не допускать продажу лекарств, содержащих психотропные вещества, без назначения врача и рецептов и несовершеннолетним.

  • Аптечная наркомания — стойкая психическая и физическая зависимость от лекарств, применяемых не по медицинскому назначению, а с целью достижения психоактивного эффекта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287007/
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