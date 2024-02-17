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Происшествия

За вымогательство взятки в Бишкеке задержали судоисполнителя

За вымогательство взятки задержан судоисполнитель ПССИ Первомайского района Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в органы внутренних дел обратилась жительница столицы и сообщила, что сотрудник подразделения Службы судебных исполнителей Первомайского района Бишкека систематически вымогает деньги за разрешение на подачу документов на оформление заграничного паспорта.

Как установлено, летом 2023 года судоисполнитель вымогал у женщины взятку в долларах за положительное решение вопроса о выдаче паспорта (ID-карт) и получил требуемую сумму.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР

Когда через некоторое время она обратилась за получением разрешения на получения заграничного паспорта судоисполнитель снова стал вымогать деньги. Позже уменьшил сумму.

Отмечается, что взятка перечислялась на электронный кошелек.

Возбуждено уголовное дело по статье 343 «Вымогательство взятки».

Сотрудник ПССИ Первомайского района Бишкека Д.А. задержан.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287001/
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