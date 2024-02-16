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Экс-начальника МП «Новопавловское КП» задержали по подозрению в коррупции

Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны экс-начальника муниципального предприятия «Новопавловское коммунальное предприятие» Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, экс-начальник предприятия О.С.О. в сговоре с должностными лицами Новопавловского айыл окмоту создал коррупционную схему по выводу денег из местного бюджета.

Коррупционная схема состояла в заключении фиктивных договоров с отдельными ОсОО о выполнении строительных и электромонтажных работ, поставке строительного сырья и так далее. Данные компании обналичивали деньги, а фактически к работе привлекали сотрудников МП «Новопавловское КП». При этом из обналичиваемых денег 10 процентов передавали руководителям ОсОО.

Есть факты подделки подписей в договорах, заключенных между предпринимателями и муниципальным предприятием, актах выполненных работ и кассово-расходных ордерах.

Аудиторская проверка выявила ущерб на сумму более 90 миллионов сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Экс-начальник МП «Новопавловское КП» водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286944/
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