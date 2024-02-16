В Бишкеке задержан мошенник. Обещал дисплей для телевизора за 22 тысячи сомов

Задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района Бишкека.

По ее данным, 5 февраля в милицию с заявлением обратилась гражданка Б.Ж. с просьбой принять меры в отношении гражданина К.П., который, войдя в доверие, под предлогом доставить дисплей для телевизора взял 22 тысячи сомов и скрылся.

Фото пресс-службы УВД Октябрьского района

Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Задержан гражданин К.П., 1994 года рождения, и водворен в ИВС ГУВД столицы.

В настоящее время устанавливается его причастность в совершении аналогичных фактов преступлений.