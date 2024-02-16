В Джалал-Абаде нашли убийцу, который совершил преступление девять лет назад

Раскрыто убийство жителя Сузакского района, совершенное в 2015 году. По подозрению в убийстве задержали 35-летнего односельчанина жертвы. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, 3 сентября 2015-го в селе Кыр-Жол Сузакского района обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. УВД Джалал-Абадской области возбудило уголовное дело.

Фото пресс-центра ГКНБ

«Однако следственные мероприятия не давали конкретных результатов по раскрытию преступления. В итоге родственники убитого обратились с заявлением на имя председателя ГКНБ», — говорится в сообщении.

В итоге задержан односельчанин убитого. Он признался в убийстве, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и из-за личных неприязненных отношений.