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Происшествия

У сержанта милиции ГУВД Бишкека нашли гашиш в особо крупном размере

Задержан сотрудник милиции, у которого изъяли гашиш в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 11 февраля в Бишкеке задержаны граждане А. у. Т., К.Б., Ж.Ы. и Б. у. С. При обыске у них обнаружили гашиш.

Установлено, что один из задержанных при себе имеет удостоверение в звании сержанта милиции, состоявшего в должности милиционера полка ППСМ ГУВД столицы.

Задержанные А. у. Т. и Ж.Ы., согласно санкции суда, водворены в учреждение № 21 СИН.

Продолжаются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286856/
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