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Происшествия

Задержан экс-начальник отдела Налоговой службы по Панфиловскому району

Задержан экс-начальник отдела проверок и взысканий управления Налоговой службы по Панфиловскому району Т.Адучиев. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, Т.Адучиева подозревают в злоупотреблении должностным положением и уклонении от оплаты налогов в размере 63 миллионов сомов.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Установлено, что Т.Адучиев, работая в Налоговой службе и войдя в коррупционный сговор с представителями субъектов предпринимательства, организовал схему по уклонению от уплаты налогов путем создания лжекомпаний с использованием поддельных счетов-фактур, которые занимались ввозом товаров через КПП «Чалдовар» из стран ЕАЭС.

Т.Адучиев задержан и водворен в СИЗО-21.

Проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц и возмещению ущерба государству.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286852/
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