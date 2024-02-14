В Оше за вымогательство задержаны двое мужчин. Об этом сообщает пресс- служба МВД.

По ее данным, угрозами они вымогали $2 тысячи у местного жителя.

«Мужчину посадили в машину «Хонда Фит», вывезли в район асфальтобетонного завода и, применив силу, отобрали $600. Остальную сумму потребовали приготовить», — говорится в сообщении.

Во время следственных мероприятий задержаны двое мужчин 1991 года рождения. Их водворили в ИВС города Оша. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению других фактов вымогательства со стороны задержанных.