В Бишкеке мужчина пытался продать более килограмма наркотиков

В столице задержан подозреваемый в незаконном изготовлении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, милиция получила информацию о том, что некий мужчина продает наркотики.

«Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, при себе он имел 1 килограмм 100 граммов гашиша», — говорится в сообщении.

Задержанный водворен в ИВС. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 1 сроком на два месяца.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

Отмечается, что стоимость изъятого вещества составляет приблизительно 700 тысяч сомов.

Расследование уголовного дела продолжается.