В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 94 овец и ягнят

В Лейлекском районе задержан гражданин, который переправлял скот контрабандным путем. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, 8 февраля примерно в 5.40 на участке «Курсай» села Булак-Баши в Кыргызстан из соседней страны пытались перевезти 94 голов домашнего скота, из них 53 овцы и 41 ягненок.

Задержан житель села Чимген Баткенской области 26-летний М.О. Он передан в следственные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР. Расследование продолжается.