По факту вымогательства $6 тысяч задержаны двое граждан Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, двое граждан КР под угрозой лишения права частной собственности на недвижимое имущество через связи в регистрационных и нотариальных органах вымогали у престарелых жителей города Чолпон-Аты $6 тысяч.

Подозреваемых поймали с поличным при получении 100 тысяч сомов. Их водворили в ИВС ОВД Каракол.

Граждан, возможно пострадавших от мошеннических действий задержанных, просят обратиться в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области: город Каракол, улица Кутманалиева, 148, телефоны: 0392251180, 0555540052.