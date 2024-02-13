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Происшествия

Вымогали $6 тысяч у пожилых людей. На Иссык-Куле задержали двух подозреваемых

По факту вымогательства $6 тысяч задержаны двое граждан Кыргызстана. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, двое граждан КР под угрозой лишения права частной собственности на недвижимое имущество через связи в регистрационных и нотариальных органах вымогали у престарелых жителей города Чолпон-Аты $6 тысяч.

Подозреваемых поймали с поличным при получении 100 тысяч сомов. Их водворили в ИВС ОВД Каракол.

Граждан, возможно пострадавших от мошеннических действий задержанных, просят обратиться в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области: город Каракол, улица Кутманалиева, 148, телефоны: 0392251180, 0555540052.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286612/
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