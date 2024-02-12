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Отобрал iPhone 13 pro. В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении грабежа

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении грабежа. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 12 января в милицию с заявлением обратилась гражданка Б.Н. Она просила принять меры в отношении неизвестного, который во дворе одного из многоэтажных домов в микрорайоне «Улан-2» в Бишкеке обматерил ее и отобрал iPhone 13 pro стоимостью 50 тысяч сомов. После чего скрылся.

пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Октябрьского района Бишкека

По факту возбуждено уголовное дело по статье 206 (грабеж) УК КР.

Задержан гражданин Х.М., 2001 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286555/
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