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Происшествия

В городе Ош учительница торговала гашишем. Ее задержали

В Оше сотрудники отдела милиции по борьбе с наркотиками задержали 31-летнюю учительницу школы за торговлю гашишем. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

По ее данным, получена оперативная информация о том, что некая женщина занимается незаконным оборотом наркотиков в Ошской и Баткенкой областях.

«В ходе проверки информации установлено, что женщина продолжительное время занимается распространением наркотиков и является учительницей одной из школ Баткенской области. При попытке сбыта более килограмма гашиша задержана гражданка 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

По сообщениям МВД, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она водворена в ИВС южной столицы.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к наркопреступлению.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286287/
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