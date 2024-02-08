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Происшествия

В Челябинске задержаны кыргызстанцы, торгующие наркотиками

Преступное наркосообщество, в котором участвовали граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, ликвидировали в Челябинске в рамках операции «Нелегальный мигрант». Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по региону.

«Сотрудниками полиции в Челябинской области пресечена незаконная деятельность преступного наркосообщества, участниками которого являются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Заключены под стражу 24 человека. Организатор наркобизнеса и двое его помощников объявлены в розыск», — говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты совершили не менее 75 преступлений, места скрытого хранения наркотиков располагались в Челябинской, Московской, Свердловской, Курганской, Самарской областях, Пермском крае и Москве.

Из тайников оптовые партии передавались закладчикам для последующего сбыта, поясняет пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело. По результатам расследования полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 5 килограммов героина и метадона на общую сумму не менее 15 миллионов рублей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286202/
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