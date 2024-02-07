Государству вернули землю стоимостью более 5 миллионов сомов

Землю стоимостью более 5 миллионов сомов вернули государству. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По его данным, Государственная служба земельного и водного надзора на основании предписания прокуратуры Аламединского района обратилась в Таш-Добоский айыл окмоту Аламединского района и к третьим лицам с заявлением в судебные органы о признании результатов аукциона недействительными и об их аннулировании.

Участок земли площадью 0,18 гектара, расположенный на проспекте Таш-Даш айыльного аймака села Орто-Сай, незаконно продали за 180 тысяч сомов. Его рыночная стоимость — 5 миллионов 466 тысяч 112 сомов.

Государству причинен ущерб в особо крупном размере.

Отмечается, что Госслужба земельного и водного надзора совместно с прокуратурой и другими правоохранительными органами ведет работу по пресечению преступлений, связанных с незаконным предоставлением земельных участков, в том числе путем обращения в суды.