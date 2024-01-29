Расценивается как пытки. 11 журналистов должны быть срочно переведены из ИВС

Задержанные представители СМИ до сих пор находятся в ИВС. Об этом 24.kg сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

Там напомнили, что они были водворены в изолятор еще 16 января и находятся до сих пор, несмотря на избрание Первомайским судом Бишкека 17 января меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО-1. В соответствии с УПК постановление следственного судьи вступает в законную силу немедленно и подлежит обязательному исполнению.

Национальный центр КР по предупреждению пыток рекомендует руководству МВД КР безотлагательно решить вопрос перевода 11 журналистов из ИВС ГУВД Бишкека в СИЗО-1.

Дальнейшее содержание указанных лиц в ИВС ГУВД Бишкека или в других местах, подведомственных МВД, будет расцениваться как пытки, согласно статье 1 Конвенции ООН против пыток. Национальный центр по предупреждению пыток

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всех 11 задержанных журналистов водворили в СИЗО-1 на два месяца — до 13 марта.