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Происшествия

Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева экстрадировали из Турции в Кыргызстан

Задержан член организованной преступной группы, находящийся в межгосударственном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, задержанный гражданин Дж.Э., 1984 года рождения, уроженец Иссык-Атинского района, состоит на учете МВД как активный член ОПГ Камчи Кольбаева. Ранее, отбывая наказание в исправительном учреждении, был в близких отношениях с уроженцем Грузии, так называемым вором в законе, неоднократно судимым в Кыргызстане, России и Грузии.

«Установлено, что Дж.Э. в октябре 2023 года, пытаясь уйти от уголовной ответственности, уехал в Турцию», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 262 (Создание преступного сообщества или участие в нем) УК КР.

Первомайский районный суд Бишкека вынес постановление о его заключении под стражу (заочно), и гражданина Дж.Э. объявили в межгосударственный розыск.

Согласно полученным сведениям, Дж.Э. намеревался встретиться с зарубежными криминальными лидерами (так называемыми ворами) в Турции и Грузии. Однако был задержан и при содействии правоохранительных органов Турции 27 января экстрадирован в Кыргызскую Республику.

В настоящее время проводятся следственные действия в ГСУ МВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285243/
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