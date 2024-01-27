18:39
USD 89.32
EUR 96.83
RUB 1.00
Происшествия

ДТП в Балыкчи. ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Бектура Осмонбаева

Объявлен в розыск начальник ОВД города Балыкчи Бектур Осмонбаев. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

По данным ведомства, 26 января по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля ОВД Балыкчи прокуратура города возбудила уголовное дело по статье 144 УК КР.

Расследование уголовного дела поручили ГКНБ КР.

«По результатам проведенных в рамках уголовного дела следственно-оперативных мероприятий ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Балыкчи — Бектура Осмонбаева», — отметили в госкомитете.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого Бектура Осмонбаева граждан просят обратиться в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области, по адресу: город Каракол, улица Кутманалиева, 148а, либо по телефонам 0392251180, 0555540052.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285240/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
ДТП в Балыкчи. Задержан бывший начальник ГОВД
В Балыкчи милиционер сбил девочку и сбежал. Расследование дела поручили ГКНБ
Найден ранее пропавший на Иссык-Куле 22-летний парень
Райымбека Матраимова объявили в розыск. ГКНБ возбудил уголовное дело
Гражданина, находящегося в розыске за грабеж, задержали сотрудники милиции
В городе Ош задержали мужчину, находящегося в розыске за мошенничество
В Оше с помощью камер видеонаблюдения задержан находившийся в розыске мужчина
В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления
Пропавшую в Сокулукском районе 19-летнюю Александру Корниенко нашли
В Сокулуке пропала 19-летняя Александра Корниенко. Родные просят помочь
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой&nbsp;4 В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
27 января, суббота
18:31
ДТП в Балыкчи. Задержан бывший начальник ГОВД ДТП в Балыкчи. Задержан бывший начальник ГОВД
18:09
Бунт заключенных в колонии № 1 подавили сотрудники СИН
18:06
ДТП в Балыкчи. ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Бектура Осмонбаева
18:01
Успешную молодежь в Кыргызстане хотят привлечь в госуправление
16:46
Перестрелка в Бишкеке. Задержаны подозреваемые в покушении на убийство