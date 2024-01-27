ДТП в Балыкчи. ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Бектура Осмонбаева

Объявлен в розыск начальник ОВД города Балыкчи Бектур Осмонбаев. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ КР.

По данным ведомства, 26 января по факту дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля ОВД Балыкчи прокуратура города возбудила уголовное дело по статье 144 УК КР.

Расследование уголовного дела поручили ГКНБ КР.

«По результатам проведенных в рамках уголовного дела следственно-оперативных мероприятий ГКНБ объявил в розыск начальника ОВД города Балыкчи — Бектура Осмонбаева», — отметили в госкомитете.

При получении информации о местонахождении разыскиваемого Бектура Осмонбаева граждан просят обратиться в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области, по адресу: город Каракол, улица Кутманалиева, 148а, либо по телефонам 0392251180, 0555540052.