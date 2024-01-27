Вблизи Канта пассажирский бус врезался в легковушку: пять человек погибли

Пять человек погибли и еще 13 получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

«В результате ДТП в Чуйской области погибли пять человек, еще 13 пострадали», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что один человек госпитализирован в ближайшую больницу в крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается медиками как средней тяжести.

Авария произошла 26 января на автодороге Бишкек — Торугарт. В районе Канта в пассажирский микроавтобус врезался легковой автомобиль. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным, лобовое столкновение машин произошло из-за гололеда.