В Бишкеке нашли торговую точку, где незаконно продавали энергетики

В городе Бишкеке на территории рынка «Дордой Моторс» выявили торговую точку, где незаконно хранили и реализовывали энергетические напитки. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Из нелегального оборота изъяли 6 тысяч 876 банок энергетического напитка известного международного торгового бренда.

«У субъекта отсутствовали все необходимые разрешительные документы на продукцию. Энергетические напитки входят в подакцизную группу товаров. Но налог был не уплачен, что свидетельствует о контрабандном ввозе в страну. В отношении предпринимателя примут меры по законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении.