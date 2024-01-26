00:08
USD 89.32
EUR 97.35
RUB 1.01
Происшествия

В Бишкеке нашли торговую точку, где незаконно продавали энергетики

В городе Бишкеке на территории рынка «Дордой Моторс» выявили торговую точку, где незаконно хранили и реализовывали энергетические напитки. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Из нелегального оборота изъяли 6 тысяч 876 банок энергетического напитка известного международного торгового бренда.

«У субъекта отсутствовали все необходимые разрешительные документы на продукцию. Энергетические напитки входят в подакцизную группу товаров. Но налог был не уплачен, что свидетельствует о контрабандном ввозе в страну. В отношении предпринимателя примут меры по законодательству Кыргызстана», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285182/
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец пытался незаконно провезти 11,7 миллиона рублей и $110 тысяч
Контрабанду на 1,5 миллиона сомов пресекли пограничники Кыргызстана
Медикаменты на 50 миллионов сомов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
В Кыргызстан пытались незаконно ввезти 200 коробок сигарет
Задержаны милиционер и пограничник. Они «крышевали» контрабанду в Баткене
Контрабанда на 93 миллиона сомов. Изъятый товар продадут в пользу государства
Контрабанду на 2 миллиона сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
ГКНБ задержал в Ала-Буке пограничников
Более 3 тонн лимонов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
С начала года в Кыргызстане выявили более 5 тысяч фактов контрабанды
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане произошло землетрясение В Кыргызстане произошло землетрясение
В&nbsp;Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане В Китае вновь произошло два землетрясения. Толчки ощущались и в Кыргызстане
В&nbsp;Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в&nbsp;Кыргызстане В Китае ночью произошло шесть землетрясений. Все ощущались в Кыргызстане
В&nbsp;Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой&nbsp;4 В Кыргызстане вновь произошло землетрясение магнитудой 4
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
26 января, пятница
23:44
26 миллиардов записей персональных данных со всего мира слили в Сеть 26 миллиардов записей персональных данных со всего мира...
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:57
В Бишкеке нашли торговую точку, где незаконно продавали энергетики
22:24
В городе Ош открыли новую пожарную часть
22:00
Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке