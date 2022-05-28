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Происшествия

В Кара-Суйском районе в результате схода селей затопило дома в селе Баш-Булак

В Кара-Суйском районе в результате схода селей затопило дома в селе Баш-Булак. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, сегодня около 12.00 в Кара-Суйском районе Ошской области из-за сильного дождя в результате схода селей в селе Баш-Булак Катта-Талдыкского айыл окмоту произошло подтопление домов. Затопило дома и в селе Сары-Булак.

Для проведения работ по уточнению нанесенного природной стихией ущерба привлечена оперативная группа районного отдела МЧС.

В ведомстве обещают предоставить более подробную информацию позже.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235111/
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