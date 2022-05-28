В Кадамджае задержали контрабанду более 300 покрышек

В рамках оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызстана сотрудниками ГКНБ пресечен контрабандный груз. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в Кадамджайском районе на нейтральной территории кыргызско-узбекской границы задержан автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина КР. На борту транспорта обнаружено 325 автомобильных покрышек.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР. Осуществляются необходимые процессуальные мероприятия.