22:11
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Происшествия

В Кадамджае задержали контрабанду более 300 покрышек

В рамках оперативных мероприятий по выявлению и пресечению контрабандной деятельности на территории Кыргызстана сотрудниками ГКНБ пресечен контрабандный груз. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, в Кадамджайском районе на нейтральной территории кыргызско-узбекской границы задержан автомобиль Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина КР. На борту транспорта обнаружено 325 автомобильных покрышек.

Возбуждено уголовное дело по статье 231 «Экономическая контрабанда» УК КР. Осуществляются необходимые процессуальные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235106/
просмотров: 3258
Версия для печати
Материалы по теме
Контрабанда на 93 миллиона сомов. Изъятый товар продадут в пользу государства
Контрабанду на 2 миллиона сомов задержали на кыргызско-таджикской границе
ГКНБ задержал в Ала-Буке пограничников
Более 3 тонн лимонов пытались незаконно ввезти в Кыргызстан
С начала года в Кыргызстане выявили более 5 тысяч фактов контрабанды
Отчет: ущерб в десятки миллионов долларов от контрабанды, и ситуация ухудшается
Кыргызстанки пытались вывезти в Узбекистан более $108 тысяч
Фармбизнес жалуется на черный рынок. Власти заявляют — контрабанды лекарств нет
Кыргызстанец пытался провезти через границу $20,9 тысячи. Его задержали
Корни исчезающего растения пытался вывезти кыргызстанец в Китай
Популярные новости
Задержаны подозреваемые в&nbsp;вооруженном разбойном нападении на&nbsp;офис Задержаны подозреваемые в вооруженном разбойном нападении на офис
Из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15&nbsp;тонн йогурта Из России в Кыргызстан пытались незаконно ввезти более 15 тонн йогурта
Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о&nbsp;невыезде Бывшего таможенника Нурмамата Канаева отпустили под подписку о невыезде
Кыргызстанца осудили на&nbsp;пять лет за&nbsp;участие в&nbsp;боевых действиях в&nbsp;Украине Кыргызстанца осудили на пять лет за участие в боевых действиях в Украине
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
5 января, пятница
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть прилож...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России
19:00
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, рождественский концерт и выставки
16:50
На улучшение ирригационной сети Кыргызстана выделят 2 миллиарда сомов