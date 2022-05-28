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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 16-летней в городе Ош. Прокуратура обжаловала приговор

Прокуратура Оша просит отменить приговор в отношении фигурантов дела об изнасиловании 16-летней девочки. Об этом сообщил Верховный суд, куда представители надзорного органа направили кассационную жалобу.

В октябре 2019 года в милицию с заявлением обратился мужчина. Он утверждал, что его несовершеннолетнюю дочь избили и изнасиловали. По подозрению в совершении преступления задержали двоих.

В 2020-м Ошский городской суд признал одного из них виновным по статье «Изнасилование» и определил наказание в виде 10 лет тюрьмы. Второму инкриминировали «Хулиганство». Но дело в отношении него прекратили из-за отсутствия заявления пострадавшей стороны.

В октябре 2021 года Ошский областной суд отменил в отношении подсудимых приговор первой инстанции и вынес определение о прекращении дела.

Ошская прокуратура просит ВС КР пересмотреть это решение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/235070/
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