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На границе с Таджикистаном задержан груз с тяжелыми наркотиками

В ходе спецоперации задержан груз с наркотиками. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что международная наркогруппировка занималась транспортировкой тяжелых наркотиков — опия-сырца по маршруту Таджикистан — Кыргызстан — Казахстан — Россия.

«На приграничной с Таджикистаном территории в селе Арка Лейлекского района задержан гражданин соседнего государства. У него был изъят опий-сырец общим весом 8 килограммов 350 граммов. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие участники преступления», — отметили в ведомстве.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. На границе с Таджикистаном задержан груз с наркотиками

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/234718/
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