На границе с Таджикистаном задержан груз с тяжелыми наркотиками

В ходе спецоперации задержан груз с наркотиками. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что международная наркогруппировка занималась транспортировкой тяжелых наркотиков — опия-сырца по маршруту Таджикистан — Кыргызстан — Казахстан — Россия.

«На приграничной с Таджикистаном территории в селе Арка Лейлекского района задержан гражданин соседнего государства. У него был изъят опий-сырец общим весом 8 килограммов 350 граммов. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие участники преступления», — отметили в ведомстве.