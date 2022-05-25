В колонию пытались перебросить 2 килограмма гашиша. Задержаны четыре человека

В исправительной колонии № 1 пресекли попытку переброса наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, задержаны двое мужчин. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. У подозреваемых нашли и изъяли четыре свертка, обмотанных скотчем. Специалисты выяснили, что веществом оказалась смола каннабиса (гашиш), вес — 2 килограмма 147 граммов 94 миллиграмма. Задержанных доставили в УВД Аламединского района.

Фото МВД. В колонию пытались перебросить 2 килограмма гашиша

Возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Сотрудники милиции также задержали двух 20-летних соучастников преступления, уроженцев Джалал-Абадской области. Один из них рассказал, что все они ездили в колонию для «переброса» наркотиков. У него дома также нашли гашиш — 798 граммов.

Установлена связь подозреваемых с троими осужденными, которым задержанные пытались перебросить наркотики.