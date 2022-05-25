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Происшествия

Школьницу из Джаны-Джера через соцсети выманили и увезли на юг. Возбуждено дело

Пятиклассницу Джаны-Джерской школы Сокулукского района Чуйской области через соцсети выманили в Ошскую область. Об этом на Facebook написала Анастасия Бенгард.

По ее данным, на родительском собрании учитель рассказала, что недавно пропала ученица пятого класса.

«Общалась с кем-то по интернету несколько месяцев, «подружилась», девочку часто хвалили, писали, какая она хорошая и замечательная. Чего, видимо, ей не хватало дома и в школе. В результате эти люди выманили ее из семьи. Сказали девочке взять деньги, свидетельство о рождении, от телефона избавиться. Та попросила у отца 500 сомов на техничку, несколько дней не ходила в школу и где-то подрабатывала, потом продала телефон и уехала. Через несколько дней поисков девочку, к счастью, нашли на другом конце страны», — написала она.

Директор Джаны-Джерской школы Меделкан Шеримбеков 24.kg подтвердил случившийся факт. Он отметил, что девочку нашли в Ноокатском районе.

В течение года девочка общалась с женщиной через Instagram. Она говорила, что покажет подростку красивые места. В итоге женщина приехала и забрала ее вместе с документами.

Меделкан Шеримбеков

«В день пропажи мы искали девочку везде, отец обратился в милицию. В итоге на девочку вышли через таксиста, который вез школьницу и женщину в Ош. По дороге он заподозрил неладное и связался с отцом. Двое оперативников и отец девочки выехали на место, нашли и вернули ее. Тот дом, где девочка находилась, по словам отца, был в ужасном состоянии», — сказал Меделкан Шеримбеков.

По словам директора, сейчас пятиклассница не ходит в школу. Она находится в реабилитационном центре. С ней работают психологи.

«Курс будет длиться пять дней, после она придет в школу. У нас это единичный случай. Работа с классными руководителями проводится систематически. Педагоги постоянно держат контакт с детьми и их родителями», — заключил Меделкан Шеримбеков.

Комментируя инцидент 24.kg, в ГУВД Чуйской области отметили, что 18 мая факт пропажи 12-летней девочки, ученицы Джаны-Джерской школы зарегистрирован в журнале учета информаций. Нашли девочку 21 мая в доме у 35-летней неизвестной женщины в Ошской области.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 165 «Похищение человека» УК КР.

Женщина задержана и водворена в ИВС ОВД Сокулукского района. Решением суда она заключена под стражу.

Сотрудники милиции выясняют обстоятельства произошедшего. Поверяется причастность задержанной к аналогичным фактам. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/234525/
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