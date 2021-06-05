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Происшествия

Еще одного мошенника, прикрывавшегося именем президента, задержал ГКНБ

В рамках работы по выявлению и пресечению фактов, направленных на дискредитацию усилий высшего политического руководства страны по демонтажу основ коррупции, выявлен факт мошенничества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, гражданин КР Ш.Н.Р., прикрываясь именами близких родственников президента, завладел денежными средствами руководителя государственного учреждения города Каракола К.Т.С. в крупном размере ($5 тысяч и 45 тысяч сомов) за сохранение занимаемой должности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в крупном размере» УК КР. 4 июня мужчина задержан и водворен в ИВС.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

Это не первый случай, когда используют имя президента. Ранее ГКНБ сообщил, что установлено, что А.М.Б. и Б.У.М., прикрываясь именем брата президента Садыра Жапарова Сабыра Жапарова и спекулируя якобы его личной заинтересованностью, пытались взять деньги у потерпевшего в сумме $1 миллион 250 тысяч за решение вопроса по вывозу контейнеров с товаром народного потребления. Контейнеры были задержаны и находились на территории Казахстана.

В ГКНБ напоминают, что при использовании имени и репутации высших должностных лиц государственных органов, а также их близких родственников в преступных целях в отношении злоумышленников будут приниматься самые жесткие меры в рамках действующего законодательства КР.

При наличии подобных фактов ГКНБ просит обращаться в дежурную часть по телефонам: 0312620585, 0312660475.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196574/
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