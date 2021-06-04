Ситуация на границе. Казахстан безвозмездно передаст Таджикистану боеприпасы

Министерство обороны Казахстана инициировало проект закона об оказании Таджикистану безвозмездной военно-технической помощи. Он опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытые НПА» до 17 июня.

Казахстан планирует передать Таджикистану следующее оборудование:

патроны с пулей ПС 5,45 миллиметра — 3 миллиона 240 штук;

патроны 23 миллиметра — 20 тысяч 76 штук;

выстрелы минометные 82 миллиметра — 10 тысяч штук.

«Передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве, в связи с чем бюджетные средства на его восстановление не потребуются. Проект не требует дополнительных финансовых затрат из государственного и местного бюджетов», — объясняет причину передачи снаряжения казахская сторона.

Казахстан доставит военное имущество железнодорожным транспортом с территории РК (станция «Отар», Жамбылская область) до территории Таджикистана (станция «Рохати», Душанбе), где назначенные уполномоченными органами сторон представители проведут прием и передачу.

Передаваемое военное имущество освобождается от взимания всех видов пошлин, налогов и сборов.

Таджикистанская сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в своей стране.

МИД Кыргызстана пока не комментирует ситуацию с передачей РК боеприпасов РТ.

На границе вновь неспокойно. Таджикская сторона сегодня в 3.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 6.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров.

Это не первый инцидент на кыргызско-таджикской границе. Отметим, 28-29 апреля военные соседнего государства обстреляли дома и здания на территории Кыргызстана, в результате вооруженного конфликта погибли мирные граждане, среди них дети.