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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

ЧП с вертолетом. В МЧС рассказали, где произошла жесткая посадка

Жесткая посадка вертолета МИ-8 МТ произошла в селе Кичи-Алай сельского округа Керме-Тоо Араванского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
 
Уточняется, что ЧП произошло около 13.48. Вертолет совершил аварийную посадку сегодня примерно в верховьях реки Ак-Бууры (Жайлоо бел).
 
«На борту вертолета находилось около десяти человек. Для поисково-спасательной операции задействованы спасатели пожарно-спасательного управления», — сообщили в МЧС.
 
Напомним, сегодня в Араванском районе Ошской области упал вертолет Ми-8 МТ. По официальным данным, пострадали три человека. В Минобороны утверждают, что воздушное судно совершило аварийную посадку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196500/
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