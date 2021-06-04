ЧП с вертолетом. В МЧС рассказали, где произошла жесткая посадка

Жесткая посадка вертолета МИ-8 МТ произошла в селе Кичи-Алай сельского округа Керме-Тоо Араванского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Уточняется, что ЧП произошло около 13.48. Вертолет совершил аварийную посадку сегодня примерно в верховьях реки Ак-Бууры (Жайлоо бел).