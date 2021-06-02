Цифра дня. 13,4 миллиона сомов составил ущерб от пожаров на Иссык-Куле

С начала 2021 года в Иссык-Кульской области произошло 137 пожаров. Огнем уничтожено имущество граждан и государства на сумму 13 миллионов 401 тысяча 859 сомов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«При тушении возгораний усилиями​ личного состава​ пожарно-спасательных частей сохранено материальных ценностей на 111 миллионов 544 тысячи сомов​», — отметили в министерстве.

Основными причинами пожаров остаются нарушение технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и шалости детей.

По количеству происшествий лидируют Каракол (35 пожаров, в которых погиб один человек и пострадали шестеро) и Иссык-Кульский район (22 пожара). На третьем месте Джети-Огузский район (19 пожаров).

«Чаще всего возгорания происходят в сельской местности, где население занимается скотоводством: в основном горят сенохранилища, сараи, скирды, поля с зерновыми культурами или же сухостои», — уточнили в ведомстве.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в МЧС напомнили гражданам об основых правилах пожарной безопасности:

1 Не храните горючие материалы на чердаках, в подвалах и на лестничных клетках.

2 Напоминайте детям об опасности игр с огнем.

3 Не оставляйте без присмотра включенные бытовые электроприборы, газовые плиты

4 Нельзя использовать электронагревательные приборы кустарного производства.

5 Находясь в лесу и горах, не бросайте на землю горящие спички, окурки, стеклотару и разбитое стекло, промасленный и пропитанный бензином обтирочный материал.