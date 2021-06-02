Цифра дня. 13,4 миллиона сомов составил ущерб от пожаров на Иссык-Куле

С начала 2021 года в Иссык-Кульской области произошло 137 пожаров. Огнем уничтожено имущество граждан и государства на сумму 13 миллионов 401 тысяча 859 сомов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«При тушении возгораний усилиями личного состава пожарно-спасательных частей сохранено материальных ценностей на 111 миллионов 544 тысячи сомов», — отметили в министерстве.
Основными причинами пожаров остаются нарушение технической эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении и шалости детей.
По количеству происшествий лидируют Каракол (35 пожаров, в которых погиб один человек и пострадали шестеро) и Иссык-Кульский район (22 пожара). На третьем месте Джети-Огузский район (19 пожаров).
«Чаще всего возгорания происходят в сельской местности, где население занимается скотоводством: в основном горят сенохранилища, сараи, скирды, поля с зерновыми культурами или же сухостои», — уточнили в ведомстве.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в МЧС напомнили гражданам об основых правилах пожарной безопасности: