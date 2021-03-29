Саженцы роз и овощи. Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно провезти товар

В Оренбургскую область из Кыргызстана и Казахстана за неделю пытались 11 раз незаконно ввезти овощи, саженцы роз и плодовых культур. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото регионального управления Россельхознадзора. Подкарантинная продукция

Из Кыргызстана поступили узбекские саженцы роз и плодовых культур (174 тысячи 760 штук) без сортовых документов и разрешения на ввоз посадочного материала в Россию и с частичным отсутствием маркировки.

В ходе фитосанитарного контроля подкарантинной продукции также установлено, что без фитосанитарных сертификатов из Казахстана ввозились семена нута, капуста цветная, мята, руккола и шпинат свежие.

В соответствии с требованиями законодательства России в области карантина растений ввоз всей продукции общим весом 148 тонн запретили. Всю продукцию и саженцы возвратили в страны отправления.