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Сюжет: COVID-19

COVID-19 в Кыргызстане. Минздрав при покупке ИВЛ завысил стоимость в три раза

Выявлена коррупционная схема в Министерстве здравоохранения при проведении закупок медицинских изделий в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что в мае 2020 года Минздрав по линии поступивших международных грантов и кредитных средств закупил 67 аппаратов ИВЛ на $1,8 миллиона, при этом их фактическая рыночная стоимость составляла не более $600 тысяч.

К примеру, приобретены 40 аппаратов ИВЛ по $30 тысяч, когда как их стоимость по базе данных департамента лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР составляла $7,9 тысячи. В сентябре прошлого года Минздрав закупил 27 детских ИВЛ по $25 тысяч, тогда как их рыночная стоимость не превышала $10 тысяч.

Такая же ситуация наблюдается при поставке в медицинские учреждения аппаратов дыхательной поддержки (концентраторов) и функциональных кроватей.

По факту в рамках зарегистрированного дела досудебного производства по статье 319 «Коррупция» УК КР проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/187735/
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